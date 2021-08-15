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Умер чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер

Ловчев назвал выдающимся спортсменом немецкого футболиста Герда Мюллера

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Евгений Ловчев, выступавший за олимпийскую сборную России по футболу, 15 августа прокомментировал смерть немецкого футболиста Герда Мюллера. Ловчев назвал чемпиона мира и Европы по футболу выдающимся спортсменом.

«Обсуждать его заслуги — это значит, можно сказать, нивелировать их. Это выдающийся футболист середины 1970–1980-х готов. Он становился чемпионом мира и чемпионом Европы со сборной ФРГ», — рассказал Ловчев каналу РЕН ТВ.

Ловчев отметил принципиальность немецкого игрока. Он рассказал, что когда Мюллера не пригласили на чемпионский банкет после победы в 1974 году, то спортсмен отказался выступать за сборную ФРГ.

«Он уехал в США, где стал попивать. Бывает такое среди спортсменов. Чтобы реанимировать Мюллера, его вернули в «Баварию», где дали ему молодежную команду», — заявил Ловчев.

Ранее в этот день российский тренер и футболист Борис Игнатьев заявил, что немец Герд Мюллер был одним из лучших бомбардиров за всю историю мирового футбола.

О смерти немецкого футболиста стало известно ранее в этот день.

В сборной Германии Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. Позже Мюллер играл за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он вошел в историю клуба, забив 566 голов в 607 матчах за «Баварию», сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист также является рекордсменом по количеству забитых голов в ундеслиге (365), он семь раз становился лучшим бомбардиром, за что получил прозвище Бомбардир Нации. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».

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