Тренер Игнатьев поделился воспоминаниями о футболисте Герде Мюллере

Чемпион мира и Европы по футболу немец Герд Мюллер был одним из лучших бомбардиров за всю историю мирового футбола. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил российский тренер и футболист Борис Игнатьев.

«Этот футболист забивал голы на любой вкус и любым командам. Был прост в футбольной игре, но четко представлял, что необходимо от нападающего. Нападающий должен прежде всего забивать. Он был хозяином каждой площади. Он не катался на «чужих коньках» — только на своих. Всё, что он умел, он делал. Поэтому он был одним из лучших бомбардиров за всю историю мирового футбола», — приводит РЕН ТВ слова Игнатьева.

Он добавил, что спортсмен четко понимал задачи нападающего и умело выполнял их.

О смерти немецкого футболиста стало известно ранее в этот день.

В сборной Германии Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. В 1974 году он стал чемпионом мира. Немцы обыграли сборную Нидерландов со счетом 2:1, а Мюллер забил победный мяч, пишет «Газета.ру».

Мюллер играл за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он вошел в историю клуба, забив 566 голов в 607 матчах за «Баварию», сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист также является рекордсменом по количеству забитых голов в бундеслиге (365), он семь раз становился лучшим бомбардиром, за что получил прозвище Бомбардир Нации. Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».