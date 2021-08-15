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Умер чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер

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Чемпион мира и Европы по футболу немец Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба мюнхенского футбольного клуба «Бавария».

Месси в погоне за рекордом Герда Мюллера
Месси в погоне за рекордом Герда Мюллера
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«Сегодня мир для «Баварии» остановился. Клуб и его фанаты оплакивают смерть Герда Мюллера, который скончался в воскресенье утром в возрасте 75 лет», — говорится в заявлении клуба.

Причина смерти не сообщается.

Мюллер играл за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он вошел в историю клуба, забив 566 голов в 607 матчах за «Баварию», а также стал легендой сборной Германии, забив 68 мячей в 62 матчах.

Мюллер также является рекордсменом по количеству забитых голов в Бундеслиге (365), он семь раз становился лучшим бомбардиром, за что получил прозвище «Бомбардир нации». Футболист дважды получал «Золотую бутсу» и один раз — «Золотой мяч».

Мюллер также является трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (ныне Лиги чемпионов), четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка ФРГ.

Последним матчем для футболиста стал финал домашнего Чемпионата мира 1974 года. В матче, проходившем в Мюнхене 7 июля, ФРГ обыграла сборную Нидерландов со счетом 2:1, победный гол забил Мюллер.

Кроме того, Мюллер выступал за клуб «ТСВ 1861», воспитанником которого являлся, и американский «Форт-Лодердейл Страйкерс». Последним местом работы 75-летнего специалиста был пост тренера молодежной команды «Баварии», который он покинул в 2014 году из-за болезни Альцгеймера.

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