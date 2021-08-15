Илон Маск допустил высадку астронавтов на Луну до 2024 года
Космический корабль Starship может высадить космонавтов на Луну еще до 2024 года. Таким мнением поделился глава компании США SpaceX Илон Маск в субботу, 14 августа.
«Возможно раньше», — так, глава космической компании ответил на вопрос одного из пользователей о том, ожидает ли Маск высадки экипажа на поверхность спутника Земли с его корабля в 2024 году, пишет ТАСС.
Ранее, 10 августа, Илон Маск прокомментировал доклад NASA, в котором указывалось, что высадка космонавтов на Луну в 2024 году невозможна по причине неподготовленных скафандров. Глава SpaceX предложил помощь компании в разработке необходимых элементов.