Маск предложил NASA помощь в разработке скафандров для высадки на Луну

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) помощь при разработке скафандров. Об этом во вторник, 10 августа, он написал в Twitter.

Так Маск отреагировал на опубликованный накануне доклад NASA, в котором говорилось, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году невозможна, так как скафандры для них не готовы.

«SpaceX может сделать это, если потребуется», — цитирует Маска «Газета.ру».

Генеральный инспектор NASA Пол Мартин заявил, что график подготовки лунной миссии теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров. По его словам, скафандры не будут готовы к полету по меньшей мере до апреля 2025 года.

16 апреля NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания SpaceХ. Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Согласно ему, компания должна разработать первый коммерческий посадочный модуль, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

Свое решение NASA объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. По информации CNBC, компания Blue Origin оценивала свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics — в $8,5 млрд.