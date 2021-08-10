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В NASA заявили о неготовности скафандров для высадки американцев на Луну

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Высадка американских космонавтов на Луну в 2024 году невозможна, так как скафандры для них не готовы. Об этом стало известно 10 августа из доклада офиса национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

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«Нынешний график NASA заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов [скафандры] xEMU к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров. <…> Скафандры не будут готовы к полету по меньшей мере до апреля 2025 года», — сказано в докладе офиса генерального инспектора NASA.

16 апреля NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания SpaceХ. Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Согласно ему, компания должна разработать первый коммерческий посадочный модуль, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

Свое решение NASA объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. По информации CNBC, компания Blue Origin оценивала свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics — в $8,5 млрд.

Ранее в феврале NASA предоставило компании Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения научных исследований. Контракт заключен в рамках инициативы по доставке частными партнерами NASA научной и технической аппаратуры на Луну, которая является частью программы «Артемида».

Лунная программа NASA «Артемида» предусматривает три полета к Луне. Первый этап планируется в 2021 году, второй — в 2023 году. В ходе третьего планируется высадить людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

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