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Пловец рассказал о способах плавания для снижения веса

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Специалист по физической подготовке, сооснователь компании Sport in Travel, основатель спортивной команды пловцов и триатлетов Alpha Tri Team Антон Лосев рассказал в интервью радио Sputnik, каким стилем и как часто лучше плавать для снижения веса.

Лосев отметил, что тем, кто хорошо держится на воде и может проплыть без остановки 10–30 минут, можно уверенно рекомендовать для снижения веса именно этот способ,

«В среднем во время плавания у нас тратится 400–600 килокалорий в час, но многое зависит от интенсивности плавания. Физически самый тяжелый стиль — баттерфляй, его еще называют дельфин, на него у вас будет больше расход энергии», — пояснил специалист по физической подготовке.

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Два других распространенных стиля плавания — брасс и кроль. По энергозатратам они примерно одинаковы, только брасс сложнее по технике.

Лучше всего, чтобы между занятиями были совсем небольшие перерывы.

«Это может быть ежедневное плавание в течение 20–40 минут, может быть, три раза в неделю. Если есть время только на один раз в неделю, эффект тоже будет, но меньше. Лучше плавать меньше по времени, но часто», — пояснил Лосев.

Плавать можно где угодно, но если стоит цель похудеть, то предпочтительнее всё же бассейн. Природные водоемы, особенно море, не очень для этого подходят.

«Это чаще всего бассейн, потому что там всё четко: есть дорожка, можно плыть туда-обратно и тренироваться. На море это делать труднее — там много внешних факторов, это может быть опасно, в бассейне более рабочее настроение», — порекомендовал пловец.

К тому же соленая вода поддерживает плывущего, а пресная вода даст дополнительную нагрузку на мышцы. Он также напомнил, что при похудении важны не только физические занятия, но и правильное питание. Лосев полагает, что успех зависит на две трети именно от этого.

12 августа диетолог Джоан Уошберн рассказала, что для похудения необходимо обращать внимание не только на то, что вы едите, но и на то, что вы пьете. В статье, опубликованной порталом Food.news, специалист назвала семь напитков, которые можно употреблять для сжигания жира.

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