Диетолог перечислила напитки для снижения веса

Чтобы похудеть, необходимо обращать внимание не только на то, что вы едите, но и на то, что вы пьете, считает диетолог Джоан Уошберн. В статье, опубликованной порталом food.news, специалист назвала семь напитков, которые можно употреблять для сжигания жира.

«Ключ к потере веса — потреблять меньше калорий, чем сжигать. Это аксиома. Но калории также могут проникнуть в ваш рацион с помощью таких напитков, как газированные напитки и обработанные фруктовые соки», — приводятся слова диетолога в материале.

Так, по ее словам, лучшие напитки, чтобы сбросить вес, это обычная вода, чай из одуванчиков, зеленый чай, чай из имбиря, лимонад с яблочным уксусом, протеиновые коктейли и фруктовые смузи.

При этом напитки необходимо употреблять в сочетании с занятиями спортом и здоровым питанием, подчеркнула Уошберн.

11 июня диетолог Тамила Арсеньева рассказала, как за короткое время и безопасно для здоровья похудеть, не прибегая при этом к диетам и тяжелым тренировкам в спортзале.

По ее словам, в первую очередь необходимо наладить режим питания. В частности, начать питаться дробно — небольшими порциями пять раз в день. Кроме того, в рацион необходимо включить достаточно клетчатки, которая улучшает работу кишечника и надолго избавляет от голода.