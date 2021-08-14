Лесной пожар на площади 56 га бушует в Саратовской области

За сутки в Саратовской области зафиксированы три лесных пожара. Самый крупный из них — в Марксовском лесничестве. По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, площадь этого низового пожара составила 56 га.

Также минприроды сообщает о пожаре в Пензенском лесничестве (1,5 га) и низовом пожаре в Базарно-Карабулакском лесничестве (0,7 га), передает ИА «Взгляд-инфо». На территории региона сохраняется пожароопасная ситуация, которая осложняется засушливой и жаркой погодой.

Площадь, пройденная огнем по территории России с начала текущего года, оценивается в 16 млн га, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 2,5 млн га. Такие данные представлены Информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). Только за 9 августа пламенем были уничтожены 300 тыс. га.