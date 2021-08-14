В Минобороны прокомментировали крушение тушившего пожары самолета в Турции

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент с разбившимся в Турции российским самолетом Бе-200, который был задействован в тушении лесных пожаров.

«14 августа 2021 года около 15:10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров», — сообщили в военном ведомстве.

В сообщении говорится, что для выяснения причин происшествия к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

При этом известно, что самолет Бе-200, получивший имя «Александр Мамкин», в прошлом году принял участие в главном военно-морском параде.

Крушение произошло на востоке Турции у города Кахраманмараш. Самолет был арендован турецкой стороной у России.

В Турции с конца июля бушевали лесные пожары. Первые сообщения о них поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. 1 августа стало известно о новых очагах в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

12 августа министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что все лесные пожары в стране взяты под контроль.