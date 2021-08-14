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Врач рассказала о максимально допустимой порции меда в сутки

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В день можно съедать не более 50 г меда при условии, что человек не будет употреблять в пищу другой сахар. Об этом 14 августа заявила врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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По словам Диановой, в меде есть сахар и фруктоза. По калорийности мед не уступает сахару — в нем только на 50 килокалорий меньше.

«Норма потребления, которая прописана ВОЗ, — 50 граммов сахара в сутки. Считается, что лучше, если будет 25 граммов, на самом деле. Если мы отталкиваемся от этой истории, то все зависит от того, сколько вы используете обычного сахара. Если человек совершенно его не ест, то ему спокойно можно употреблять от 25 до 50 граммов мед», — рассказала диетолог, которую цитирует «Вечерняя Москва».

Если у человека нет диабета и лишнего веса, то в день можно съедать и мед, и сахар, но сократив количество.

«Если нет серьезных противопоказаний, сделайте «молодильное яблоко»: берете яблоко, вытаскиваете сердцевину, посыпаете немножко рубленными орехами и отправляете в духовку или просто в микроволновку на 2–3 минуты. На уже остывшее яблоко положите чайную ложечку меда», — посоветовала Дианова.

Врач отметила что нагревать мед нельзя. В процессе нагревания он потеряет свои активные компоненты и превратится в обычный сахар.

Днем ранее доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что арбуз может быть опасен для тех, кто страдает от ожирения или диабета. По словам специалиста, общей нормы для употребления арбуза не существует, все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Однако людям с ожирением или диабетом не следует употреблять больше 200 г арбуза за один прием и более 400 г за день.

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