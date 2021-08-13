Диетолог предупредил об опасности переедания арбузов

Арбуз может быть опасен для тех, кто страдает от ожирения или диабета, рассказал в пятницу, 13 августа, доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, общей нормы для употребления арбуза не существует, всё зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, передает «Звезда». Однако людям с ожирением или диабетом не следует употреблять больше 200 г арбуза за один прием и более 400 г за день.

Гинзбург также добавил, что аллергикам тоже не стоит злоупотреблять арбузами. Любое переедание вредно, напомнил диетолог.

Ранее в пятницу главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, к чему может привести злоупотребление арбузом и дыней. С учетом их высокого гликемического индекса, злоупотребление может привести к метаболическим нарушениям, и в качестве монодиеты не рекомендуется для лечения или профилактики ожирения, отметила она.

10 августа Стародубова рассказала, чем опасны корки арбузов и дынь. По ее словам, если в дыне или арбузе присутствуют нитраты, то находятся они около корки. В этой связи специалист посоветовала не есть их до зеленой части.