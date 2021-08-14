Эксперт назвал четыре ненужные покупки для первоклассника

Руководитель Центра просвещения Luminary Дмитрий Корюхин рассказал в преддверии нового учебного года, что не стоит покупать первокласснику. Об этом 14 августа сообщает Пятый канал.

Самое главное, на что не стоит тратить деньги, так это на дорогую брендовую одежду, подчеркнул эксперт.

«В первом классе всё может порваться, испачкаться. Выбирайте более простые вещи, которые потом можно будет заменить или использовать по-другому», — порекомендовал Корюхин.

Он также обратил внимание родителей на то, что ребенку не понадобятся, а даже могут помешать художественные «супернаборы», достаточным будет набор карандашей или палитры красок из 6–12 предметов.

Эксперт не рекомендует покупать младшему школьнику смартфон. «Первоклассник практически всё время находится под присмотром учителя. Выбирая средство связи, отдайте предпочтение кнопочному телефону, он не отвлечет ребенка, пока он привыкает к школе», — подчеркнул он.

Кроме того, отмечает руководитель Luminary, нет необходимости дарить учителю «шаблонный» дорогой букет цветов, вместо него можно купить один цветок от ребенка и сложить его в букет от класса. Также эксперт предложил родителям направить сэкономленные от покупки цветов средства на благотворительность.

«Так вы воспитаете ребенка социально вовлеченным», — подытожил педагог.

13 августа аналитики Wildberries, изучив покупки россиян в августе, сообщили, что в этом году родители стали собирать детей в школу раньше. По данным ритейлера, вырос спрос на канцелярские товары, а также на одежду для занятий физкультурой и спортивную обувь.

По данным сервиса «Авито», средняя стоимость самых необходимых товаров для школы в России в этом году составит 17 550 рублей.