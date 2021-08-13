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В 2021 году россияне начали собирать детей в школу раньше обычного

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Повышенный спрос на школьные товары в 2021 был зафиксирован раньше обычного - родители начали готовить детей к новому учебному году уже с начала августа. Об рассказал «РИА Новости» интернет-ритейлер Wildberries

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«Аналитики Wildberries изучили покупки россиян в августе 2021 года и пришли к выводу, что в этом году жители нашей страны на несколько недель раньше, чем обычно, начали собирать своих детей в школу», — рассказал ритейлер.

Спрос на канцелярские товары за первые десять дней августа в годовом выражении вырос почти в 3,9 раза. Родители заказали в 4,8 раза больше пеналов, чем за тот же период 2020 года. Ручек и карандашей — почти в 4,2 раза и 3,9 раза больше соответственно, ластиков и линеек — более чем в 8 раз и в 5,5 раза соответственно. Спрос на краски для рисования вырос в 2,4 раза, на фломастеры — в 4,8 раза, на пластилин - в 3,3 раза. И так далее.

«Спрос на спортивную одежду для занятий физкультурой увеличился на 244%, спортивной обуви — на 217%», — также сообщили в Wildberries.

Наибольшую активность в покупке канцелярских товаров проявляют родители Астраханской и Калининградской областей, а также Тувы. А ранний интерес к покупкам школьной формы проявили на Алтае, в Волгоградской и Рязанской областях.

Аналитики ожидают, что спрос и дальше будет расти во второй половине месяца - сейчас как раз родители с детьми массово возвращаются с отдыха.

Аналитики сервиса «Авито» рассчитали, что средняя стоимость самых необходимых товаров для школы в России в этом году составит 17 550 рублей.

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