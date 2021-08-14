В Москве девушку задушили во время пробежки в парке

В столичном районе Свиблово была задушена девушка, которая вышла на пробежку в парк недалеко от Лазоревого проезда. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе СК РФ по Москве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«По данным следствия, ночью 14 августа 2021 года на участке местности, в сквере вблизи Лазоревого проезда в городе Москве, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения», — сообщили в ведомстве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, убитая — 32-летняя местная жительница, которая часто выходила в парк заниматься спортом. У нее осталось двое детей.

«Неизвестный в ночь на субботу напал на девушку в парке в Свиблово и задушил ее. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся», — рассказал источник журналистам.

Днем ранее стало известно, что в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который убил сестру.

По данным следствия, 18 апреля 2020 года во дворе дома в городе Тарко-Сале было обнаружено тело 19-летней девушки со следами термических ожогов. Установлено, что накануне ночью между погибшей и ее братом произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил сестру бензином, а затем поджег.

Расследование уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью») завершено. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем их направят в суд для рассмотрения.