Прямой эфир
Мир
В Польше сравнили борьбу с СП-2 с битвой Давида и Голиафа
Общество
Тишковец рассказал об изменении климата в России
Общество
В России за сутки выявили 22 144 новых случая коронавируса
Общество
Тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке подняли из воды
Общество
Суд продлил арест экс-следователю по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
Происшествия
В Анапе по дороге в аэропорт утонула машина
Происшествия
Шестеро пострадавших госпитализированы после ДТП под Владимиром
Мир
Талибы казнили 15 человек после взятия района Газни
Мир
В Крыму назвали несуразным план Киева по возвращению полуострова

В Москве девушку задушили во время пробежки в парке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичном районе Свиблово была задушена девушка, которая вышла на пробежку в парк недалеко от Лазоревого проезда. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе СК РФ по Москве.

Дело дрянь: в Подмосковье оправдали обвиняемого в убийстве
Вердикт присяжных может стоить карьеры представителям силовых структур

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«По данным следствия, ночью 14 августа 2021 года на участке местности, в сквере вблизи Лазоревого проезда в городе Москве, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения», — сообщили в ведомстве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, убитая — 32-летняя местная жительница, которая часто выходила в парк заниматься спортом. У нее осталось двое детей.

«Неизвестный в ночь на субботу напал на девушку в парке в Свиблово и задушил ее. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся», — рассказал источник журналистам.

Днем ранее стало известно, что в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который убил сестру.

По данным следствия, 18 апреля 2020 года во дворе дома в городе Тарко-Сале было обнаружено тело 19-летней девушки со следами термических ожогов. Установлено, что накануне ночью между погибшей и ее братом произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил сестру бензином, а затем поджег.

Расследование уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью») завершено. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем их направят в суд для рассмотрения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021