Житель ЯНАО ожидает суда за особо жестокое убийство 19-летней сестры

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который облил бензином свою сестру и поджег. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 18 апреля 2020 года во дворе дома в городе Тарко-Сале было обнаружено тело 19-летней девушки со следами термических ожогов. Установлено, что накануне ночью между погибшей и ее братом произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил сестру бензином, а затем поджег, пишет ИА «Ура.ру».

В дневное время обвиняемый позвонил в полицию и сообщил, что нашел сестру во дворе дома без признаков жизни. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшая скончалась от ожогового шока.

В ходе допросов мужчина отрицал свою вину, однако «под давлением собранных неопровержимых доказательств он признал вину и дал подробные показания», отметили в СК.

Расследование уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью») завершено. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем их направят в суд для рассмотрения.