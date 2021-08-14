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Вечеринка Обамы спровоцировала вспышку COVID-19 на острове

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Празднование дня рождения бывшего американского президента Барака Обамы спровоцировало вспышку заболеваемости коронавирусом на острове Мартас-Винъярд — популярном в среде голливудских звезд и политиков месте. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Metro.

Хотя официальные лица раскритиковали преждевременность указания мероприятия причиной вспышки заболеваемости, на Мартас-Винъярде были зафиксированы рекордные показатели по распространению вируса с апреля: положительный результат тестирования на инфекцию был выявлен у 63 человек.

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Перед днем рождения Обама также встретился со своими друзьями и устроил масштабное празднование. Изначально бывший президент Соединенных Штатов намеревался пригласить порядка 500 человек в особняк, однако ему пришлось значительно сократить их количество на фоне критики в связи с распространением индийского штамма коронавируса «дельта».

Представитель Обамы сообщил, что мероприятие посетили семья и близкие люди именинника. Он также передал благодарность за поздравления.

Таким образом, вместо запланированных 500 человек день рождения экс-президента США посетили от 300 до 400 гостей, в числе которых такие звезды, как Jay-Z, Бейонсе, Крисси Тейген и Джон Ледженд.

9 августа газета NY Post сообщила, что грандиозное трехдневное празднование дня рождения бывшего президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд, расположенном на юго-востоке штата Массачусетс, вызвало сильный резонанс в американском обществе.

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