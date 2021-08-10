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В США возмутились празднованием дня рождения Обамы во время пандемии

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Грандиозное трехдневное празднование дня рождения бывшего президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд, расположенного на юго-востоке штата Массачусетс, вызвало сильный резонанс в американском обществе. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила газета NY Post.

В условиях тяжелой ситуации с распространением коронавируса в Соединенных Штатах, издание обратило внимание на размах мероприятия и несоблюдения гостями противоковидных мер, в частности отсутствие у них медицинских масок.

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Кроме того, собравшихся на праздник доставляли на остров исключительно частными самолетами. Дороги в целях безопасности гостей перекрыли, что вызвало недовольство местных жителей.

Как отметил колумнист издания, ранее пресс-секретарь 44 президента Ханна Хэнкинс сообщала, что в связи с распространением дельта-штамма SARS-COV-2 Обама решил «значительно сократить мероприятие, чтобы включить в него только семью и близких друзей». На деле на вечеринку собрались более сотни гостей.

Сами участники празднования уверяли, что в нем примут участие исключительно «привитые интеллектуалы».

«Неудивительно, что вакцинация до сих пор остается политизированной. Неудивительно, что существуют две Америки, несмотря на постоянные самовлюбленные обещания Обамы объединить нас», — подытожил автор статьи.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 августа число случаев COVID-19 в мире составило 202 729 434. США является лидером по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса, в стране выявлено 35 763 970 инфицированных, а число умерших составило 616 829.

Ранее, 30 июля, Байден призвал федеральных чиновников и губернаторов штатов перейти к более строгому отношению к вакцинации населения от COVID-19 и передал властям на местах право принимать решение об обязательных прививках работников ряда сфер.

В этот же день стало известно, что поддержку обязательной вакцинации от коронавируса выразило большинство (68%) зарегистрированных избирателей в США.

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