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Более 900 детей эвакуировали из лагерей Краснодарского края из-за ливней

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В Краснодаре из-за угрозы подтоплений, вызванных сильными ливнями, эвакуировали более 900 детей из четырех лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на вечер пятницы в трех муниципальных образованиях подтоплены лагерь «Огонек» в Анапе, «Северянка» в Темрюкском районе, «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в селе Ачуево Славянского района. Всего эвакуированы 932 ребенка. В настоящее время все дети находятся в безопасности, им организовали размещение и питание.

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Из лагеря «Огонек» также эвакуировали 50 сотрудников, сообщается в Instagram-аккаунте анапского ОМВД.

Ведется мониторинг ситуации в других детских санаторно-курортных организациях, расположенных в зоне прохождения мезоциклона и выпадения обильных осадков.

Пока погода в Краснодарском крае не улучшается. В ближайшее время в нескольких районах ожидают усиления ливней. В регионе господствует мезоциклон, сравнимый с тропическим штормом.

Стихия уже привела к разрушительным последствиям. Размыты дороги, движение транспорта нарушено на трассе Новороссийск–Керчь. Из-за непогоды электричество отключили в домах у 29 тыс. жителей.

Ранее, 13 августа, в поселке Витязево под Анапой из детского санатория были эвакуированы 332 ребенка и 50 сотрудников санатория, передает НСН.

В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.

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