Более 330 детей эвакуировали из санатория в Анапе из-за подтоплений

В Анапе более 330 детей и 50 сотрудников эвакуировали из санатория в поселке Витязево из-за подтопления. Об этом сообщается в пятницу, 13 августа, в Instagram-аккаунте местного ОМВД.

«В поселке Витязево из детского санатория были эвакуированы 332 ребенка и 50 сотрудников санатория», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по ликвидации последствий ЧС и эвакуации людей из зон подтопления.

В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков, передает НСН. По информации оперштаба, за неполные сутки в Анапе выпало 109 мм осадков, подтоплены многие участки в жилом секторе.

Ранее в этот день в Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления, эвакуированы 10 человек, в том числе четыре ребенка.