Оставившую сына на скамейке во дворе дома в Москве женщину задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве женщину, которая оставила своего ребенка на скамейке во дворе жилого дома. Об этом руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила в пятницу, 13 августа.

«Установлена личность женщины, оставившей новорожденного мальчика во дворе, и ее местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. По предварительной информации, ребенок — ее сын. Сейчас она доставлена в отдел полиции», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Ранее в пятницу новорожденного ребенка оставили у дома на скамейке на Ярославском шоссе в Москве. Жители дома незамедлительно сообщили об этом в полицию, сообщает телеканал «360».

Следственный комитет начал проверку по факту оставления матерью младенца во дворе жилого дома на скамейке на Ярославском шоссе. По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 125 («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Представители соцзащиты держат ситуацию с брошенным новорожденным ребенком на контроле. Мальчик был оперативно доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы для его жизни нет.