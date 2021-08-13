Новорожденного ребенка нашли на скамейке у дома в Москве

Новорожденного ребенка оставили у дома на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщает в пятницу, 13 августа, прокуратура столицы.

«Во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. Неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

По информации РЕН ТВ, ребенок находился в пакете. Он жив.

На опубликованных кадрах можно заметить, как женщина некоторое время сидит на лавке, после чего встает и уходит, оставив младенца.

В настоящий момент прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство младенца поставлено на контроль. Кроме того, устанавливаются родители, действиям которых будет дана оценка.

Ранее, 11 августа, брошенного младенца в коляске нашли в подъезде жилого дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга, ребенок госпитализирован. Родителей ребенка в настоящий момент ищут.

10 августа мужчина в Москве сообщил полиции об обнаружении им на одной из остановок на Алтуфьевском шоссе брошенного новорожденного ребенка. Как выяснилось, мужчина являлся родным дедушкой ребенка. Личность матери новорожденного и ее место жительства установлены, подчеркнули в прокуратуре.