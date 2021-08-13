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Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере безопасности

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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Глава государства обратил внимание на необходимость объединять усилия с партнерами для решения ряда вопросов.

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«У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку», — заявил российский лидер, открывая встречу 13 августа.

9 августа Владимир Путин в рамках выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия делает многое для сохранения морской безопасности, а также заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами.

Кроме того, в конце июля президент в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе.

Обстановка в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. В Минобороны РФ отметили, что члены движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) контролируют большую часть Афганистана. При этом существует риск укрепления террористических организаций в регионе, в связи с чем в Москве выражали обеспокоенность.

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