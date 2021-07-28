Путин обсудил с СБ ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил ситуацию в Афганистане и на азербайджанско-армянской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 28 июля.

«В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе», — сказал Песков.

Он указал, что в совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу завил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась, а ситуация в стране практически вышла из-под контроля официального Кабула. По его словам, движение «Талибан» (запрещено в РФ) контролирует большую часть территории страны.

Шойгу отметил, что массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договоренности между США и талибами не выполняются.

Ранее в этот день Шойгу заявил, что российская 201-я военная база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в соседнем Афганистане.

Накануне боевики «Талибана» обесточили столицу Афганистана Кабул, взорвав линию электроснабжения в районе Килагай провинции Баглан. Кроме того, они взяли под контроль ряд пунктов на границе с Таджикистаном. В Москве выразили опасения из-за вероятной активизации террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Афганистане.

24 июля президент США Джо Байден и афганский лидер Ашраф Гани согласились, что наступление талибов противоречит объявленной движением поддержке политического урегулирования в стране. Лидеры выразили сожаление по поводу гибели афганцев, разграбления, поджога зданий и разрушения инфраструктуры.

Ухудшение ситуации в Афганистане проходит на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.