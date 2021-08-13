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В ФАС назвали причину проверок «Магнита»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки торговой сети «Магнит» в связи с обращениями граждан, связанными с повышением цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольной службы в пятницу, 13 августа.

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Ранее в этот же день в ФАС заявили, что «Магнит» препятствует проведению внеплановой проверки. В антимонопольном ведомстве пообещали в связи с этим привлечь должностных лиц компании к административной ответственности.

Позже в торговой сети рассказали «Известиям», что активно сотрудничают с ФАС и предоставят ей необходимую информацию.

В сообщении регулятора отмечается, что на сегодняшний день в список социально значимого продовольствия первой необходимости включены говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая — ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

В рамках проводимых проверок ФАС оценит образование цен у крупнейших розничных сетей и изучит причины возможного необоснованного повышения цен. Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства ведомство сделает по итогам проверки, а также анализа всей полученной информации.

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