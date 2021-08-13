Дело возбудили после невыполнения контракта по разработке прибора для МЧС
Уголовное дело возбудили за невыполнение условий госконтракта на разработку прибора «Завал», который должен использоваться МЧС для поиска пострадавших под завалами. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, цена государственного контракта, который был заключен между МЧС России и компанией «Логистические системы» на разработку прибора, составила почти 13 млн рублей.
Отмечается, что условия по разработке не были выполнены в полном объеме, а устройство не предоставили в обещанный срок, который был установлен до 30 декабря 2020 года.
При этом акты сдачи-приемки были подписаны. Уголовное производство открыто по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Предполагалось, что прибор будет использовать радиолокацию для обнаружения человека даже при отсутствии у него радиомаячка. Разработчики отмечали, что комплекс должен был работать в двух режимах поиска — по дыханию и по движению пострадавшего, а также вычислять расстояние до него.
Ранее в этот день сообщалось, что на складах с имуществом столичного главка МЧС в подмосковной деревне Вешки в ходе инвентаризации нашли недостачу на 22 млн рублей. Отмечается, что за сохранность имущества отвечали должностные лица ведомства. Однако, по словам местные жители деревни, за складами следила только женщина-охранник.