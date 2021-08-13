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Дело возбудили после невыполнения контракта по разработке прибора для МЧС

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Уголовное дело возбудили за невыполнение условий госконтракта на разработку прибора «Завал», который должен использоваться МЧС для поиска пострадавших под завалами. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, цена государственного контракта, который был заключен между МЧС России и компанией «Логистические системы» на разработку прибора, составила почти 13 млн рублей.

Отмечается, что условия по разработке не были выполнены в полном объеме, а устройство не предоставили в обещанный срок, который был установлен до 30 декабря 2020 года.

При этом акты сдачи-приемки были подписаны. Уголовное производство открыто по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Предполагалось, что прибор будет использовать радиолокацию для обнаружения человека даже при отсутствии у него радиомаячка. Разработчики отмечали, что комплекс должен был работать в двух режимах поиска — по дыханию и по движению пострадавшего, а также вычислять расстояние до него.

Ранее в этот день сообщалось, что на складах с имуществом столичного главка МЧС в подмосковной деревне Вешки в ходе инвентаризации нашли недостачу на 22 млн рублей. Отмечается, что за сохранность имущества отвечали должностные лица ведомства. Однако, по словам местные жители деревни, за складами следила только женщина-охранник.

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