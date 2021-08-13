Недостачу на 22 млн рублей нашли на складах МЧС под Москвой

На складах с имуществом столичного главка МЧС в подмосковной деревне Вешки в ходе инвентаризации нашли недостачу на 22 млн рублей. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инвентаризация прошла на базе хранения находящейся на консервации пожарной техники еще в мае.

При этом за сохранность имущества отвечали должностные лица ведомства. Однако, как сообщают местные жители деревни, за складами следила только женщина-охранник.

По некоторым данным, на них хранились запчасти к старой технике и оборудование. По предварительной информации, не удалось обнаружить три установки распределителя, стоимость каждой — около 8 млн рублей, а вес составляет 10 т.

Подробности их пропажи будут устанавливать следователи. По информации телеканала, уже ведутся проверочные мероприятия. Не исключается, что пропавшее имущество числилось в государственном материальном резерве, который предназначен для обеспечения мобилизационных нужд РФ.

В конце июля МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

При этом месяцем ранее антикоррупционное расследование Следственного комитета, проведенное по факту масштабных злоупотреблений в «Роскосмосе», выявило еще одно хищение средств, выделенных на программу ротации американских членов экипажа на МКС. Фигурантами стали бывший директор исследовательской компании ЦТП Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенча.