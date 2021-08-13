В России появится новый китайский кроссовер FAW

Китайский автопроизводитель FAW до конца года выведет на российский рынок новый кроссовер Bestune T77. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 13 августа в редакцию «Известий».

Длина новинки составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база — 2700 мм. Модель для российского рынка будет оснащена передним приводом и получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. На выбор будут предложены два варианта трансмиссии — шестиступенчатая механическая коробка передач и семиступенчатый робот с двойным сцеплением.

В модельном ряду FAW в России Bestune T77 будет находиться между кроссоверами Х40 и Х80. Ближе к старту продаж будет представлена информация о стоимости и комплектациях модели для российского рынка.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.