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Министры обороны РФ и КНР прибыли на место совместных военных учений

Шойгу заявил о важности наращивания взаимодействия вооруженных сил РФ и КНР

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Наращивание взаимодействия вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море является важным направлением сотрудничества военных ведомств двух стран. Об этом заявил в пятницу, 13 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он обратил внимание на регулярность практики проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки РФ и КНР.

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«Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание — важное направление дальнейшей деятельности», — сказал Шойгу на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Глава Минобороны РФ поблагодарил своего коллегу за приглашение посетить Китай и возможность вместе понаблюдать за активной фазой совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021».

Шойгу отметил, что подобное мероприятие на территории КНР при участии российского воинского контингента проводится впервые. По его словам, это стало логическим продолжением совместной работы, начатой в ходе маневров войск и сил «Восток-2018», стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» и «Кавказ-2020».

Кроме того, напомнил Шойгу, ВС России и Китая много лет принимают участие в многосторонних антитеррористических учениях «Мирная миссия», ежегодно осуществляют совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации двух стран, проводят росийско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие№.

Ранее в этот день главы военных ведомств двух стран прибыли на место совместных российско-китайских военных учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Мероприятия проходят на полигоне Цинтунся.

В совокупности в военных учениях задействованы более 10 тыс. военнослужащих России и КНР, в числе которых — подразделения сухопутных войск и военно-воздушные силы Национально-освободительной армии Китая. Если говорить про техническую часть учений, то она включает в себя 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов.

Военные России и Китая на территории полигона, расположенного в центральной части КНР, приступили к практическим действиям ранее, 11 августа.

Как ожидается, российско-китайские учения должны завершиться 13 августа.

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