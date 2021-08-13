Министры обороны РФ и КНР прибыли на место совместных военных учений

Министры обороны России и Китая — Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ — прибыли на место совместных российско-китайских военных учений «Сибу/Взаимодействие — 2021». Мероприятия проходят на полигоне Цинтунся, о чем стало известно в пятницу, 13 августа.

В совокупности в военных учениях задействованы более 10 тыс. военнослужащих с двух сторон, в числе которых — подразделения Сухопутных войск и военно-воздушные силы Национально-освободительной армии Китая. Если говорить про техническую часть учений, то она включает в себя 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов.

Так, с российской стороны были привлечены мотострелковые подразделения с Восточного военного округа (ВВО), самолеты Су-30СМ армии военно-воздушных сил и противовоздушная оборона (ВВО), а также офицеры органов управления.

Участниками оттачиваются навыки совместной разведки, поиска и обнаружения потенциального противника, а также проведение наземно-воздушной операции с десантированием и захватом опорных пунктов условных террористов в рамках создания условий для реализации совместного наступления, пишет ТАСС.

Дополнительно планируется отработать материально-техническое обеспечение войск и огневые задачи с привлечением авиации и беспилотников.

Концепция двусторонних военных учений заключается в демонстрации решимости и способности развития российско-китайских отношений. Это всеобъемлющее партнерство и стратегический диалог, наращивание военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами России и Китая.

Военные России и Китая на территории полигона, расположенного в центральной части КНР, приступили к практическим действиям в рамках «Сибу/Взаимодействие – 2021» ранее, 11 августа.

Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.