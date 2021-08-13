Прямой эфир
Мир
Не менее 21 человека погибли из-за наводнений в китайской провинции Хубэй
Происшествия
В Белгородской области начали эвакуацию шахты комбината
Происшествия
Инспектора охотуправления ранили при обстреле машины в Приамурье
Мир
В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 7,5
Политика
В ЦРУ задумались о создании спецотдела по Китаю
Общество
В 2021 году россияне начали собирать детей в школу раньше обычного
Мир
В беспорядках в тюрьме Эквадора убили шесть заключенных
Общество
Движение возобновили на месте взрыва автобуса в Воронеже
Общество
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Кемеровской области

Министры обороны РФ и КНР прибыли на место совместных военных учений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министры обороны России и Китая — Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ — прибыли на место совместных российско-китайских военных учений «Сибу/Взаимодействие — 2021». Мероприятия проходят на полигоне Цинтунся, о чем стало известно в пятницу, 13 августа.

В совокупности в военных учениях задействованы более 10 тыс. военнослужащих с двух сторон, в числе которых — подразделения Сухопутных войск и военно-воздушные силы Национально-освободительной армии Китая. Если говорить про техническую часть учений, то она включает в себя 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов.

Измерить подавление: в сентябре пройдут масштабные учения войск РЭБ
С кем и как будут бороться подразделения радиоэлектронной борьбы на маневрах «Запад-2021»

Так, с российской стороны были привлечены мотострелковые подразделения с Восточного военного округа (ВВО), самолеты Су-30СМ армии военно-воздушных сил и противовоздушная оборона (ВВО), а также офицеры органов управления.

Участниками оттачиваются навыки совместной разведки, поиска и обнаружения потенциального противника, а также проведение наземно-воздушной операции с десантированием и захватом опорных пунктов условных террористов в рамках создания условий для реализации совместного наступления, пишет ТАСС.

Дополнительно планируется отработать материально-техническое обеспечение войск и огневые задачи с привлечением авиации и беспилотников.

Концепция двусторонних военных учений заключается в демонстрации решимости и способности развития российско-китайских отношений. Это всеобъемлющее партнерство и стратегический диалог, наращивание военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами России и Китая.

Военные России и Китая на территории полигона, расположенного в центральной части КНР, приступили к практическим действиям в рамках «Сибу/Взаимодействие – 2021» ранее, 11 августа.

Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021