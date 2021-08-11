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Началась активная фаза российско-китайских учений
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Началась активная фаза российско-китайских учений

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Военные России и Китая на территории полигона, расположенного в центральной части КНР, в рамках совместного оперативно-стратегического учения «Сибу/Взаимодействие-2021» приступили к практическим действиям. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

С российской стороны на совместные учения было направлено несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ.

«В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укрепленные огневые точки условного противника», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Местом проведения мероприятий стал полигон «Цинтунся», который находится в китайском районе Нинся-Хуэйском.

Как уточнили в ВВО, в процессе совместных учений российскими военнослужащими будет использоваться техника их китайских коллег.

«В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укрепленные огневые точки условного противника», — отметили в ВВО.

Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.

Накануне, 10 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о продолжении совместных военных учений на границе с Афганистаном, так как подобного рода мероприятия позволят держать «порох сухим». По его словам, учения состоялись на самом высоком уровне, был проверен уровень подготовки военнослужащих, а также выявлены их слабые места.

10 августа командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил о завершении совместных военных учений на границе Афганистана с участием 2,5 тыс. человек.

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