Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр природного явления располагается вблизи села Большая Талда Прокопьевского района Кузбасса, где показатель магнитуды землетрясение оценивается в 5,4.

Глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин сообщил, что землетрясение произошло в 59 км от города.

«Во все организации отправлена телефонограмма о проведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Елькина в Instagram.

Он добавил, что сведений о пострадавших и разрушениях в области Новокузнецка по итогу случившегося не поступало. Аналогичная информация касается и Кузбасса.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — цитирует сообщение Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области NGS42.

Этим же днем, 13 августа, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Атлантическом океане.