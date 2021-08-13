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Психолог дал советы по подготовке ребенка к переходу в другую школу

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Психолог Евгений Идзиковский дал советы, которые помогут лучше подготовить ребенка к переходу в другую школу.

Как отметил специалист в беседе с «Радио 1» в четверг, 12 августа, обычно ребенок меняет школу из-за переезда, с образовательными целями или из-за конфликтов на прежнем месте. Каждый из этих случаев следует рассматривать отдельно.

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По словам Идзиковского, если у ребенка в школе проблемы с учителями или другими учащимися, то сначала стоит постараться решить их. Если сделать это не получается, оптимальным вариантом станет перевод ребенка в другую школу 1 сентября. В этом случае специалист посоветовал нанять репетитора на лето, чтобы школьник не отстал от сверстников.

Если речь о переезде, то, по мнению психолога, этот вариант смены учебного заведения самый благоприятный. Ребенку в этом случае не приходится менять модель общения.

Если переход в другую школу связан с новыми учебными программами на новом месте, то до начала учебы также следует нанять репетитора.

Если же ребенок переходит в другую школу из-за наличия там лучших учебных программ, то Идзиковский советует брать репетиторов еще перед переходом во время учебного года.

«Когда школьнику будет просто скучно изучать более слабые программы, переход будет для него комфортнее», — объяснил психолог.

Он подчеркнул, что чем старше ребенок, тем легче ему будет освоиться на новом месте, пишет НСН.

3 августа эксперты рассказали о критериях выбора репетитора для ребенка. Так, при выборе репетитора родителям стоит обратить внимание на его портфолио, в том числе на отзывы предыдущих учеников, а также пообщаться с кандидатом вместе с ребенком, чтобы понять, смогут ли они найти общий язык. Кроме того, выбор репетитора зависит и от целей занятий, будь то сдача выпускных экзаменов, желание более глубоко погрузиться в предмет или просто подтянуть его.

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