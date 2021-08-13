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Боец ММА Тарасов перед боем с Дижоном назвал главное преимущество своего соперника

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Популярный блогер и боец смешанных единоборств Артем Тарасов, который примет участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 13 августа, считает своего соперника камерунского боксера Тайсона Дижона тяжелым и опасным соперником. Об этом он заявил «Известиям» накануне боя.

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«Ни Дацик, ни Кокляев, ни другие — это не тяжелые бои. Но сейчас действительно трудный поединок с Тайсоном Дижоном. Это человек из сферы профессионального бокса. Я не из бокса. Если честно, для меня это чуть-чуть опасно. Я переживаю, так как до этого я дрался с парнями, которые... Ну здесь человек точечно бьет», — сказал Тарасов «Известиям».

Напомним, в феврале 2021 года в рамках другого турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" Артем Тарасов проиграл в поединке по правилам бокса известному российскому стронгмену Михаилу Кокляеву решением судей.

Бой Тарасова и Дижона состоится 13 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо». Кроме того, в грандиозном вечере бокса примут участие другие именитые спортсмены и блогеры: Денис Вильданов, Брюс Хлебников, Вячеслав Дацик и Даниял Эльбаев. В главном бою карда между собой сойдутся россиянин Виталий Кудухов и панамец Гильермо Джонс. Самые интересные поединки можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции в 23:00 Мск.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело за большим: сможет ли Кудухов побить Джонса, а Т-34 — Дацика

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