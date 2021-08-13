У границ РФ было зафиксировано более 30 иностранных самолетов разведки

Пять беспилотных аппаратов и 33 разведывательных самолета иностранных государств были зафиксированы у российских границ на прошлой неделе. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает газета «Красная звезда».

Уточняется, что все полеты иностранных аппаратов осуществлялись под контролем российских радиолокационных систем.

Нарушений воздушных границ России в рамках осуществления разведывательных мероприятий зафиксировано не было.

26 июля сообщалось, что российские радиолокационные станции за неделю сопроводили 47 иностранных аппаратов у границ России.

Совбез России 14 июля указал на возросшую разведактивность стран НАТО. По словам заместителя секретаря СБ Михаила Попова, за 2020 год воздушную разведку у границ России вели более тысячи самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. При этом он заверил, что провокации у границ будут жестко пресекаться.