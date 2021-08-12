Власти Воронежа окажут помощь пострадавшим при взрыве в маршрутке

Пострадавшим при взрыве маршрутного автобуса в Воронеже окажут всю необходимую помощь. Об этом в четверг, 12 августа, написал в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь», — написал он.

Инцидент произошел 12 августа. Предварительно, причиной происшествия стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке.

Ранее на воронежской станции скорой помощи сообщили, что в результате взрыва газа в маршрутке пострадали по меньшей мере 12 человек.