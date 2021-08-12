В метро Москвы рассказали о турникетах с возможностью оплаты смартфоном без разблокировки

На станциях Московского метрополитена установят современные контроллеры зон проходов (КЗП), призванные сделать проезд в подземном транспорте более удобным. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Мы начинаем новый этап — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро еще удобнее и быстрее», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram ведомства.

Так, на всех станциях будут установлены современные КЗП, к которым пользователи прикладывают карты для оплаты проезда. Благодаря новой технологии увеличится скорость считывания карт, что позволит гостям метрополитена быстрее пройти на станцию.

Кроме того, нововведение предоставит жителям и гостям столицы возможность оплачивать проезд в метро без разблокировки смартфона. При этом в дальнейшем новые КЗП можно будет оснастить альтернативными способами оплаты проезда, например при помощи QR-кодов.

Помимо этого, новинка позволит масштабировать зону действия виртуальной карты «Тройка», добавили в дептрансе.

Накануне в ведомстве рассказали, что тестирование системы Face Pay для оплаты проезда, которое запустили на Филевской линии Московского метрополитена 31 июля, в ближайшее время продолжится на других линиях. А после завершения тестирования планируется запустить сервис в полном объеме.

В дептрансе напомнили, что возле станций метро, МЦК и МЦД в Москве работают 66 перехватывающих парковок. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.