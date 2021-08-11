Тестирование системы Face Pay запустят и на других линиях столичного метро

Тестирование системы Face Pay для оплаты проезда, которое запустили на Филевской линии Московского метрополитена 31 июля, в ближайшее время продолжится на других линиях. А после завершения тестирования планируется запустить сервис в полном объеме. Об этом в среду, 11 августа, сообщила журналистам замруководителя пресс-службы департамента транспорта столицы Анна Лапушкина.

По ее словам, благодаря тому, что Московский метрополитен номер один по количеству способов оплаты метро в мире, за последние несколько лет удалось снизить очереди в подземке в несколько раз.

«Мы продолжаем развиваться в этом направлении и сейчас готовимся к запуску Face Pay. На данный момент этот новый сервис проходит тестирование», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.

Лапушкина пояснила, что сервис уже прошел тестирование среди сотрудников метрополитена. «Более чем 60 тыс. сотрудников сейчас проходят в метро с использованием этого нового сервиса. Было совершено более миллиона успешных проходов, и мы приступили к следующему этапу тестирования, мы тестируем сервис вместе с пассажирами московского метро», — отметила она.

Сейчас в тестировании, которое проходит только на Филевской линии, участвует более тысячи пассажиров.

Face Pay станет одним из сервисов оплаты. Другие варианты оплаты проезда также сохранятся.