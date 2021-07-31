В московском метро начали тестировать Face Pay

На Филевской линии метро Москвы начинается тестирование системы оплаты проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Об этом «Известиям» сообщили в субботу, 31 июля, в столичном в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы начинаем его тестирование — пока для 1000 человек. Постепенно подключим к тесту все линии и увеличим фокус-группу, и до конца года сервис будет доступен уже на всех станциях, как мы и обещали», - говорится в сообщении ведомства.

Глава Департамента Максим Ликсутов пояснил, что сотрудники метро уже используют этот сервис вместо рабочих карт и совершили более миллиона успешных проходов на стации.

«Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская», — добавил он.

Турникеты, где работает Face Pay, отмечены круглыми черными стикерами на полу. Также возможна бесплатная пересадка на МЦК и МЦД по банковской карте, как в действующем тарифе.

В Дептрансе заверяют, что персональные данные надежно хранятся и никому не передаются, при этом в любой момент можно отказаться от участия в тестировании.

Face Pay станет одним из сервисов оплаты. Другие варианты оплаты проезда также сохранятся.

2 марта сообщалось, что система распознавания лиц в метро Москвы позволила задержать более 900 преступников за полгода.