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Лавров отметил роль «Единой России» в создании молодежных проектов в стране

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«Единая Россия» приложила руку к созданию многих молодежных проектов в стране, победители и активисты которых участвуют в том числе и в нынешней федеральной избирательной кампании. Об этом в четверг, 13 августа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».

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«Я выступал на «Территории смыслов», общался в рамках обновленного общества «Знание», «Лидеры России», [кадрового проекта Высшей партийной школы «Единой России»] «ПолитСтартап». Многие из ребят, которые стали его победителями — и волонтеры в том числе, — сейчас будут участвовать в избирательной кампании на выборах в Госдуму. Я убежден, что старшие товарищи сделают всё, чтобы обеспечить преемственность», — сказал он.

Около трети кандидатов в Госдуму от ЕР — общественники и волонтеры, в числе которых — победители всероссийских кадровых проектов «Лидеры России» и «Федеральный ПолитСтартап». Каждый десятый кандидат — моложе 35 лет.

Ранее в этот же день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму.

В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.

Ранее, 9 августа, штаб общественной поддержки «Единой России» (ЕР) на предстоящих сентябрьских выборах начал работу в Москве.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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