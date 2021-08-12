Эксперты оценили рекомендации ЦБ страховщикам по продаже продуктов

Проект Банка России, предлагающий обязать страховщиков предоставлять клиентам с полисами памятки с причинами отказа в выплате, является совершенно правильным решением, учитывающим интересы более слабой стороны страховых отношений. Об этом заявил «Известиям» Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Матюнины и партнеры», комментируя соответствующий документ регулятора в четверг, 12 августа.

Речь идет о проекте указаний ЦБ о требованиях к продаже полисов добровольного страхования, которые не относятся к сегменту страхования жизни. Согласно ему, с 1 апреля 2022 года все виды полисов по личному страхованию (выезжающих за границу, от несчастного случая, коронавируса, ДМС), а с 1 октября того же года и остальные добровольные полисы страховщики должны будут продавать с памяткой в виде таблицы объемом не больше двух печатных страниц формата А4. В ней пропишут данные страховщика и территорию страхования, не менее пяти примеров страховых случаев, пяти оснований отказа в выплате (на основе данных компании по отказам за последний год), сроки по решению о выплате и ее перечисления.

Новые требования помогут клиенту лучше осознавать свой выбор и принимать решение о покупке самостоятельно и взвешенно, считает Матюнин.

По его словам, это «абсолютно здравая» инициатива, потому что есть существенная разница между позиционированием — рекламой, продвижением — страхового продукта и самим продуктом и условиями, которые «стоят за красивой рекламой и продающей страницей».

Он отметил, что массового потребителя обычно лишь формально знакомят с условиями, прося подписать договор. Сайты, на которых можно купить страховые полисы, созданы как продающие страницы и не дают объективной исчерпывающей информации о страховых случаях и основаниях отказа в выплате. Таким образом маркетологи отвлекают потребителя от «нежелательной» информации.

Юрист рассказал, что на одном из сайтов известной страховой компании он перешел по ссылке для заключения договора страхования от несчастных случаев и ему сразу предложили рассчитать стоимость. Только после этого он увидел перечень страховых случаев. Оснований для отказа в выплате на странице не было, хотя в договоре и правилах страхования они содержатся всегда.

Александр Козинов, директор по правовым вопросам СК «Росгосстрах Жизнь», заявил «Известиям», что не согласен с посылом о том, что происходит ужесточение сферы страхования, и не видит ничего плохого в том, что клиент будет «в сжатой форме на отдельном листочке» видеть основные параметры продукта, который приобретает.

По его словам, вряд ли хотя бы десятая доля клиентов читает полностью договор и правила страхования перед его заключением. Внедрение такой практики в страхование жизни, напротив, в определенный момент привело к уменьшению количества жалоб в Центробанк чуть ли не вдвое, подчеркнул он.

Речь идет о документе ЦБ, разработанном совместно с Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) в феврале этого года. Он содержит ключевые информационные документы (КИД) — паспорта, в которых разъясняются девять самых массовых видов покрытия рисков. С апреля страховщики должны выдавать клиентам такие паспорта.

Козинов добавил, что в новом проекте указаний регулятора есть спорные моменты, которые могут внести сумбур в отношения страховщика и страхователя.

«Например, декларируется, что страхователь может отказаться от страхования в течение всего срока страхования, если посчитает, что ему не была доведена необходимая информация. Такого «периода охлаждения» нет ни в одной финансовой услуге», — сказал он.

В свою очередь Ольга Сулим, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» связала требование ЦБ к страховщикам об информировании граждан о последствиях и рисках в связи с покупкой определенного продукта с тем, что банки часто навязывают страхование, не осведомляя людей о рисках и последствиях. В результате россияне переплачивают за такие полисы, не особо понимая, зачем они им нужны, сказала она «Известиям».

Юрист указала, что страховым компаниям невыгодно ужесточение контроля за их деятельностью, ведь этот рынок долго был «золотым дном». Решение регулятора позволит гражданам при необходимости отказываться от страховок и расторгать договоры с компаниями, если появятся сомнения в том, что они что-то недоговаривают.