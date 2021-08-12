Лавров рассказал о любимом месте отдыха и блюде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на арт-кластере «Таврида» в Крыму в четверг, 12 августа, рассказал о своем любимом месте отдыха и блюде.

«Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство, посмотреть на природу, а летом — Сибирь. Я обожаю Алтай, река Катунь — моя любимая», — сообщил министр.

Он добавил, что раньше любил кататься на лыжах, сейчас же это удается делать реже.

На вопрос о любимом блюде Лавров ответил, что больше всего любит борщ.

Ранее, 30 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о предпочтениях Владимира Путина в еде и одежде. Он отметил, что российский лидер неприхотлив в еде, ест самые простые блюда, но старается минимизировать мучное. Что касается одежды, то президент одевается «в соответствии с местом и условиями».