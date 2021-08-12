В Подмосковье сотрудник ФНС сам платил налоги за граждан

В Московской области от работы отстранили сотрудника Федеральной налоговой службы (ФНС) за то, что он платил налоги за граждан, сообщает портал 1w.ru.

Налоговик сам со своего счета оплачивал незначительные долги граждан на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Он пояснил, что сложнее и дольше пытаться взыскивать с граждан мелкие долги, которые появляются «технически» или из-за начисления пеней.

Деятельность сотрудника ФНС вскрылась в результате служебной проверки, которая была инициирована его коллегами. Их не устраивало, что его показатели на порядок отличались от остальных.

В настоящий момент ведется проверка всей служебной деятельности налоговика.

О том, какая мера будет принята в его отношении, пока неизвестно.

Как пояснил «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев, согласно налоговому кодексу и «Закону о налоговых органах», за неправомерные действия или бездействие должностные лица привлекаются к материальной, дисциплинарной или уголовной ответственности. При этом для наступления уголовной ответственности обязательным условием должны быть потерпевшая сторона и ущерб.

«Полагаю, что в данном случае целью этого сотрудника было не обогащение путем причинения кому-либо ущерба, а повышение по карьерной лестнице путем искусственного увеличения показателей своей работы. В связи с чем привлекать его необходимо в первую очередь к дисциплинарной и материальной ответственности за нарушение налогового законодательства и ненадлежащее выполнение своих обязанностей», — уточнил юрист.

Дисциплинарной ответственностью могут быть губительные для него последствия, такие как объявление ему «неполного должностного соответствия», добавил Гавришев.

23 июля в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что за шесть месяцев этого года с россиян было взыскано порядка 4,4 млрд рублей за ущерб от преступлений. Этот показатель в два раза превышает показатель прошлого года за этот же период.

6 июля в ФССП сообщили, что судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам 482 млрд рублей, или на треть больше, чем в 2020 году. Там добавили, что наибольшее количество таких граждан зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях, отметили в службе.

В тот же день стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку страны до 1 октября обеспечить реализацию закона, согласно которому минимальный доход должника не может быть списан по исполнительным документам о взыскании.