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В Подмосковье сотрудник ФНС сам платил налоги за граждан

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В Московской области от работы отстранили сотрудника Федеральной налоговой службы (ФНС) за то, что он платил налоги за граждан, сообщает портал 1w.ru.

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Налоговик сам со своего счета оплачивал незначительные долги граждан на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Он пояснил, что сложнее и дольше пытаться взыскивать с граждан мелкие долги, которые появляются «технически» или из-за начисления пеней.

Деятельность сотрудника ФНС вскрылась в результате служебной проверки, которая была инициирована его коллегами. Их не устраивало, что его показатели на порядок отличались от остальных.

В настоящий момент ведется проверка всей служебной деятельности налоговика.

О том, какая мера будет принята в его отношении, пока неизвестно.

Как пояснил «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев, согласно налоговому кодексу и «Закону о налоговых органах», за неправомерные действия или бездействие должностные лица привлекаются к материальной, дисциплинарной или уголовной ответственности. При этом для наступления уголовной ответственности обязательным условием должны быть потерпевшая сторона и ущерб.

«Полагаю, что в данном случае целью этого сотрудника было не обогащение путем причинения кому-либо ущерба, а повышение по карьерной лестнице путем искусственного увеличения показателей своей работы. В связи с чем привлекать его необходимо в первую очередь к дисциплинарной и материальной ответственности за нарушение налогового законодательства и ненадлежащее выполнение своих обязанностей», — уточнил юрист.

Дисциплинарной ответственностью могут быть губительные для него последствия, такие как объявление ему «неполного должностного соответствия», добавил Гавришев.

23 июля в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что за шесть месяцев этого года с россиян было взыскано порядка 4,4 млрд рублей за ущерб от преступлений. Этот показатель в два раза превышает показатель прошлого года за этот же период.

6 июля в ФССП сообщили, что судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам 482 млрд рублей, или на треть больше, чем в 2020 году. Там добавили, что наибольшее количество таких граждан зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях, отметили в службе.

В тот же день стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку страны до 1 октября обеспечить реализацию закона, согласно которому минимальный доход должника не может быть списан по исполнительным документам о взыскании.

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