В одну корзину: единый налоговый счет сделают универсальным

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует по аналогии с работой с физическими лицами распространить единый налоговый счет (ЕНС) на бизнес. Эксперты оценивают эту инициативу как очень позитивную для бизнеса и для бюджета. Подробности — в материале «Известий».

Институт «единого налогового платежа» планируется распространить на всех участников налоговых правоотношений в целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей, говорится в документах ФНС. «Распространение ЕНС на всех участников налоговых правоотношений можно оценивать как позитивную инициативу», — сказала «Известиям» доктор экономических наук, профессор Института госслужбы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Людмила Пронина. По ее мнению, применение ЕНС — это один из первых шагов улучшения управляющего воздействия на бюджетно-налоговую систему. Развитие цифровизации снизит объем работы для ФНС и повысит ответственность налоговиков за правильность исчисления налогов каждого уровня .

Собираемость налогов

«Внедрение в практику налогового администрирования таких инструментов как Единый налоговый счет (ЕНС), безусловно, большое достижение в системе взаимодействия государства и налогоплательщиков», — отмечает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

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Единый налоговый счет следует рассматривать как дополнительный механизм исполнения налоговых обязательств на добровольной и досрочной основе , уверен Владимир Громов, старший научный сотрудник лаборатории Исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

По данным НРА, цифровизация и использование современных финансовых технологий на 15–20% сокращает издержки государственного управления, а также существенно повышает своевременность поступления средств в бюджет . Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «В первую очередь от нововведения выиграет малый бизнес, так как предпринимателей всегда запутывала необходимость платить налоги на разные счета, что вызывало ошибки и, как следствие, многочисленные штрафы налоговых органов. Мы абсолютно уверены, что введение единого счета побудит предпринимателей вовремя и в полном объеме платить налоги, так как это будет просто и удобно», — уверен эксперт.

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При этом для крупного бизнеса нововведение не даст такого ошеломительного эффекта, как для малого и среднего бизнеса, так как платежи, как правило, уже «зашиты» в информационные системы бухгалтерского учета , рассказывает Сергей Гришунин.

По его словам, ФНС за последние несколько лет демонстрирует «лидерские позиции в области цифровизации, повышения сервисной составляющей и эффективного управления рисками при внедрении сложных проектов». «Мы уверены, что преимущества от введения единого налогового счета, а именно сокращение текущих издержек государственного управления, улучшение налоговой дисциплины со стороны малого и среднего бизнеса значительно превзойдут расходы от первоначальных финансовых вложений в информационную систему при введении ЕНС », — считает эксперт.

Снижение административной нагрузки

«Подобный способ исполнения налоговых обязательств направлен исключительно на облегчение жизни налогоплательщиков», — подчеркнул Владимир Саськов.

« Электронный кошелек» бизнеса должен снизить для него административную нагрузку благодаря автоматическому зачету налоговых платежей в онлайн-режиме одновременно с их разнесением по уровням бюджетной системы. Такой подход открывает перспективы для равномерного распределения налогового бремени во времени и более эффективного управления налоговыми обязательствами», — добавляет Владимир Громов из РАНХиГС.

Выйти из тени

По неофициальным данным, на теневую экономику в России приходится почти 20% ВВП, а по официальным — порядка 16%, подсчитал для «Известий» руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

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« Введение единого налогового счета имеет массу преимуществ для компаний, работающих в «белой зоне» и массу недостатков для компаний, работающих в теневой зоне. Для большинства компаний это означает удобство уплаты налогов и сокращение трудоемкости на этапе составления расчетных документов. Кроме того, количество ошибок при заполнении расчетных документов станет меньше. Для теневого бизнеса, или частично теневого, такое нововведение — это удар», — отметил Андрей Верников.

Какие подводные камни

Между тем для бизнеса существуют определенные подводные камни, считает Владимир Громов. По его словам, налогоплательщик может столкнуться с автосписанием сумм, с которыми он не согласен . «Положительный баланс налогового счета позволит налоговым органам быстрее взыскивать задолженность по результатам налоговых проверок, в связи с чем потребуется актуализация прав налогоплательщиков в контексте нового механизма. Кроме того, перед его внедрением важно иметь четкое представление о судьбе денежных средств у реорганизуемых компаний, в том числе при смене налогового режима. Не менее важным видится вопрос о гармонизации автосписаний сумм общего покрытия с налоговым декларированием, которое строится на разбивке по налогам», — резюмировал Владимир Громов.

«Пока про механизмы внедрения Единого налогового платежа для бизнеса известно достаточно мало. Понятно, что он в какой-то степени будет если не копировать, то походить на аналогичный Единый налог на физических лиц. Но совершенно очевидно, что потребуются определенные доработки в части адаптации его ко всему многообразию видов предпринимательской деятельности с учетом особенностей тех или иных направлений», — заявил аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

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По словам аналитика, создание, согласование, отработка конкретных механизмов, корректировка правовой базы, исключение возможностей для злоупотреблений — «всё это займет немало времени». «И важно, чтобы к моменту, когда (если) Единый налоговый платеж будет внедрен, все подводные камни были устранены, чтобы работающим предпринимателям не пришлось столкнуться с необоснованными барьерами и сложностями, которые помешают их бизнесу», — резюмировал он.

«Пожалуй, наибольшее опасение вызывает возможность технических сбоев реализации проекта. Особенно на первых порах отладки системы и, как следствие, возникновение рисков банальной блокировки счетов при одновременном наличии средств на ЕНС и недоимки по какому-то конкретному налогу», — добавил Владимир Саськов.