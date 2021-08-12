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Тело утонувшей в Адлере россиянки нашли в Абхазии

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Тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой обнаружено в акватории города Гагры в Абхазии. Об этом сообщает в четверг, 12 августа, республиканское МЧС.

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«8 августа девушка утонула в Адлере, и морским течением ее тело принесло в Гагру», — уточнила пресс-служба ведомства.

Погибшую доставили в морг Гагрской районной больницы. Отмечается, что родственники россиянки, прибывшие в республику, опознали ее.

Ранее в этот же день сообщалось, что спасатели обнаружили тело 13-летнего подростка, погибшего во время купания в реке в Сысольском районе Коми.

Школьник накануне вместе с друзьями решил искупаться в месте Плотина на реке Большая Визинга. Во время купания несовершеннолетний утонул. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

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