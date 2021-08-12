Школьник утонул во время купания в реке в Коми

Спасатели обнаружили тело подростка, погибшего во время купания в реке в Сысольском районе Коми. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Мальчик 2008 года рождения приехал вместе с родителями в село Визинга к бабушке. Позже родители вернулись в Сыктывкар, а подросток остался гостить у родственницы. 11 августа школьник вместе с друзьями решил искупаться в месте Плотина на реке Большая Визинга. Во время купания несовершеннолетний утонул.

Информация о погибшем поступила в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд. С помощью водолазного снаряжения спасатели нашли тело мальчика и подняли его на поверхность. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Ранее в этот день сообщалось об опрокидывании лодки с тремя детьми и тремя взрослыми в Белгородской области. Один человек погиб. Установлена, что лодка была арендована в частном порядке.