Мужчина погиб при опрокидывании лодки под Белгородом

Лодка с тремя детьми и тремя взрослыми перевернулась в Белгородской области. Один человек погиб. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба регионального управлении СК.

ЧП произошло ранее 11 августа на водоеме в селе Крапивном Яковлевского городского округа. Отдыхавшая на берегу компания, состоящая из 28-летней женщины, двух мужчин 34 и 38 лет, а также трех детей в возрасте двух, шести и восьми лет, арендовала лодку в частном порядке. Во время прогулки лодка перевернулась.

Женщина и дети спаслись, 34-летний мужчина погиб. Поиски 38-летнего продолжаются, пишет НСН.

СК проводит проверку по факту происшествия. На место выезжали следователь и следователь-криминалист. Лодка пришвартована к частному причалу, уже установлен ее владелец, пишет сайт kp.ru.

10 августа 24-летний мужчина погиб при спасении тонущей 10-летней сестры в Саратовской области. Зайдя в воду, девочка начала тонуть, брат бросился ей на помощь. Он нырнул и спас сестру, но сам утонул.