На линии огня: крупнейший пожар в истории Калифорнии

В Калифорнии продолжает бушевать «Дикси» - крупнейший пожар в истории штата. Огонь уже уничтожил порядка 550 домовладений, около 14 тыс. находятся в опасной зоне. Кадры с места событий – в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Fred Greaves
Природный пожар, которому присвоили название «Дикси», начался 14 июля
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Фото: REUTERS/Fred Greaves
За месяц он охватил более 200 тыс. га территории
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Фото: REUTERS/Fred Greaves
Огонь уничтожает национальные заповедники Плумас и Лассен, бушует в округах Бьютт, Техейма, Лассен, Плумас
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Фото: REUTERS/Fred Greaves/File Photo
К настоящему моменту локализовать огонь удалось лишь на 30% территории
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Фото: REUTERS/2021 Maxar Technologies/Handout
Затрудняют борьбу с огнем жара, сильный ветер и сложный рельеф местности
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Фото: REUTERS/Fred Greaves
В тушении пожара принимают участие более 5 тыс. человек
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