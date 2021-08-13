Прямой эфир
Происшествия
В воронежском взорвавшемся автобусе не было газового оборудования
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ярославской области
Общество
Губернатор Воронежской области после ЧП поручил проверить всех перевозчиков
Политика
США заявили о непризнании власти талибов в мире при захвате Афганистана
Мир
Пентагон направит три батальона ВС США в Афганистан в ближайшие 48 часов
Спорт
«Рубин» проиграл «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций
Общество
Росавиация сообщила о намерении провести проверку «ВИТЯЗЬ-АЭРО»
Мир
Бывшему послу Азербайджана в Белоруссии запретили въезд в Россию на 50 лет
Общество
В метро Москвы рассказали о турникетах с возможностью оплаты смартфоном без разблокировки

На линии огня: крупнейший пожар в истории Калифорнии

«Дикси» уже уничтожил более тысячи построек, в том числе целый город
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: REUTERS/Fred Greaves
В Калифорнии продолжает бушевать «Дикси» - крупнейший пожар в истории штата. Огонь уже уничтожил порядка 550 домовладений, около 14 тыс. находятся в опасной зоне. Кадры с места событий – в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Fred Greaves
Природный пожар, которому присвоили название «Дикси», начался 14 июля
На весь экран
Фото: REUTERS/Fred Greaves
За месяц он охватил более 200 тыс. га территории
На весь экран
Фото: REUTERS/Fred Greaves
Огонь уничтожает национальные заповедники Плумас и Лассен, бушует в округах Бьютт, Техейма, Лассен, Плумас
На весь экран
Фото: REUTERS/Fred Greaves/File Photo
К настоящему моменту локализовать огонь удалось лишь на 30% территории
На весь экран
Фото: REUTERS/2021 Maxar Technologies/Handout
Затрудняют борьбу с огнем жара, сильный ветер и сложный рельеф местности
На весь экран
Фото: REUTERS/Fred Greaves
В тушении пожара принимают участие более 5 тыс. человек
На весь экран
Фото: REUTERS/Satellite image 2020 Maxar Technologies/Handout
Причина возгорания пока не установлена, предполагается что возгорание могло начаться из-за падения дерева на линию электропередач
На весь экран
Фото: REUTERS/David Swanson
За прошедший месяц огнем было уничтожено более тысячи построек
На весь экран
Фото: REUTERS/David Swanson
Всего за два часа полностью выгорел город Гринвилл, который был основан на севере штата во времена «золотой лихорадки»
На весь экран
Фото: REUTERS/David Swanson
Из-за пожаров в штате эвакуированы более 16 тыс. человек
На весь экран
Фото: REUTERS/David Swanson
Ожидается, что в ближайшие несколько дней температура в зоне бедствия еще повысится, а скорость ветра возрастет
На весь экран
Фото: REUTERS/Fred Greaves
Осадков при этом не ожидается
На весь экран
Фото: REUTERS/David Swanson
В настоящее время, помимо «Дикси», на территории США насчитывается около сотни пожаров в 15 штатах
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ty O'Neil
Наиболее сложная ситуация складывается в штатах Калифорния, Орегон, Монтана и Айдахо. Всего с начала года в стране выгорели более 1,3 млн га земли
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021