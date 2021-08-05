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Огонь у стен Афин: мощный природный пожар возник в пригороде греческой столицы

В борьбе с огнем участвуют больше 500 пожарных и добровольцы
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Афины
Фото: Global Look Press/Lydia Veropoulou/www.imago-i
В Греции пожарные и волонтеры борются с огнем, который охватил леса в северной провинции Афин — Варибоби. Крупный пожар вспыхнул там во вторник днем на фоне установившейся жары. Из зоны бедствия уже эвакуировали несколько сотен человек. Подробнее — в галерее «Известий»
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Афины
Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
Один из волонтеров, принимающих участие в тушении пожара в пригороде столицы Греции
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Афины
Фото: Global Look Press//Sotiris Dimitropoulo/www.im
Всего, по данным министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, в тушении задействовано больше 500 пожарных
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Афины
Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
Лошади на ферме, к которой подступает огонь
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Афины
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Добровольцы пытаются спасти от огня ульи с пчелами
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Афины
Фото: Getty Images/Angelos Tzortzinis/picture alliance
Из-за пожаров в том числе оказалась перекрыта трасса, которая связывает Афины с Северной Македонией
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Афины
Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
По официальной информации властей Греции, к среде, 4 августа, пожарные помогли выбраться из зоны бедствия как минимум 315 людям
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Афины
Фото: Global Look Press/Sotiris Dimitropoulos/via www.im
Владельцы отелей, расположенных в близлежащих районах, выразили готовность помочь с размещением пострадавших вне зависимости от того, уничтожил ли огонь их дома
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Афины
Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
Пожарный поит собаку в зоне действия природного пожара
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Афины
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Пожары возникли на фоне установившейся в провинции сильной жары — с начала недели столбик термометра там поднимался до 44–47 градусов по Цельсию
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Афины
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Один из домов, уничтоженных сильными природными пожарами
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Афины
Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
Мужчина пытается справиться с огнем с помощью огнетушителя
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Афины
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Власти пообещали оплатить номера в отелях тем, кто не может вернуться в свои дома
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Афины
Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
По прогнозам синоптиков, аномально жаркая погода, которая усугубляет ситуацию, продержится в регионе еще как минимум 12 дней
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