Огонь у стен Афин: мощный природный пожар возник в пригороде греческой столицы

В Греции пожарные и волонтеры борются с огнем, который охватил леса в северной провинции Афин — Варибоби. Крупный пожар вспыхнул там во вторник днем на фоне установившейся жары. Из зоны бедствия уже эвакуировали несколько сотен человек. Подробнее — в галерее «Известий»