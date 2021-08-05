Огонь у стен Афин: мощный природный пожар возник в пригороде греческой столицы

Фото: Global Look Press/Lydia Veropoulou/www.imago-i
В Греции пожарные и волонтеры борются с огнем, который охватил леса в северной провинции Афин — Варибоби. Крупный пожар вспыхнул там во вторник днем на фоне установившейся жары. Из зоны бедствия уже эвакуировали несколько сотен человек. Подробнее — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
Один из волонтеров, принимающих участие в тушении пожара в пригороде столицы Греции
На весь экран
Фото: Global Look Press//Sotiris Dimitropoulo/www.im
Всего, по данным министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, в тушении задействовано больше 500 пожарных
На весь экран
Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
Лошади на ферме, к которой подступает огонь
На весь экран
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Добровольцы пытаются спасти от огня ульи с пчелами
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.