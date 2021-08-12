В Совфеде прокомментировали идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Идея о продаже крепкого алкоголя с 21 года наряду с антитабачными мерами поможет в формировании здорового образа жизни населения. Об этом в четверг, 12 августа, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Меня это радует, это один из шагов, наряду с антитабачными мерами, на пути выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения», — сказал он «РИА Новости».

Он напомнил, что ранее подобную идею предлагал депутат Вячеслав Фетисов.

«Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат», — отметил Рязанский.

Минздрав предлагает повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 до 21 года. Речь идет о напитках с содержанием спирта более 16,5%. В настоящее время проект проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине ­ » и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства. Там будет принято решение о внесении проекта в Госдуму.

С соответствующей инициативой Минздрав выступал еще в 2019 году. Однако в Министерстве финансов России раскритиковали проект, сославшись на Конституцию страны, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права. Минэкономразвития также выступило с критикой предложения из-за последующего усложнения работы ритейлеров.